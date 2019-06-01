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Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de polis ekiplerince 9 adrese düzenlenen baskınlarda kaçak 1 ton 300 kilo nargile tütünü, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 757 paket sigara ile çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:59
Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de polis ekiplerince 9 adrese düzenlenen baskınlarda kaçak 1 ton 300 kilo nargile tütünü, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 757 paket sigara ile çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kent genelinde kaçak ürünlerle mücadelesini sürdüren Kocaeli Kom Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bazı adresleri takibe aldı. Takip sonrası adreslerde kaçak ürünlerin bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon başlattı. İzmit’te 2 iş yeri, 2 depo ve Gölcük’te 5 işyeri olmak üzere 9 adreste düzenlenen operasyonlarda 1 ton 300 kilo kaçak nargile tütünü, 757 paket kaçak sigara, 73 şişe elektronik sigara likiti, 26 adet elektronik sigara, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 375 kg kıyılmış tütün, 18 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken operasyon hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:59
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