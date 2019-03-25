Operasyon sırasında pencereden uyuşturucu, atan şüpheli yakalandı Elazığ’da polisin bir adrese yaptığı operasyonda, pencereden 590 gram kubar esrarı poşetle atan 1 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da polisin bir adrese yaptığı operasyonda, pencereden 590 gram kubar esrarı poşetle atan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis, çalışmasında şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyon sırasında evinbalkonundan bir poşet atıldığını fark eden polis, şüpheli A.D.’yi gözaltına aldı. Poşet içerisinden 590 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliA.D. "Uyuşturucu Maddi Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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