ABD'den yeni operasyon açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz' denildi. Ayrıntılar geliyor...

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