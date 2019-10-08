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Operasyon öncesi İran'dan Türkiye açıklaması: "Fırat'ın doğusuna operasyona karşıyız!"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın yardıma hazır olduğunu söyledi. Zarif, İran'ın Fırat'ın doğusu yönelik düzenlenecek her hangi bir operasyona da karşı olduğunu açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 09:23
Operasyon öncesi İran'dan Türkiye açıklaması: "Fırat'ın doğusuna operasyona karşıyız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi. Zarif, "Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye'de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye'de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, "Yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Zarif: İran fırat'ın doğusu operasyonuna karşı

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan son dakika haberinde ise, Zarif ayrıca, İran'ın olası Fırat'ın doğusu operasyonuna karşı olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:23
  1. Adana
  2. Cevad Zarif
  3. Suriye
  4. iran
  5. Fırat'ın doğusu
  6. Barış Pınarı Harekatı

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