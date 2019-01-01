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Akar ve komuta kademesinden operasyon öncesi anlamlı ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 11:43
Akar ve komuta kademesinden operasyon öncesi anlamlı ziyaret!

TSK'nın komuta kademesiyle birlikte Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 922 hedefi vurdu." dedi.

"Önümüzdeki günlerde yerine getireceğiz"

Akar, ''DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz." ifadelerini de kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:43
  1. hulusi akar
  2. süleyman şah türbesi
  3. Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı
  4. TSK

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