Operasyon için tarih belli oldu! ABD çıkar çıkmaz girilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise Beyaz Saray açıklamıştı.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak. Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denilmişti.

Gelişmenin ardından sınırda Türk askerleri harekete geçmiş, büyük hazırlık görüntülenmişti.

Bir haftayı bulabilir

Bu arada herkes operasyonun ne zaman başlayacağını merak ederken, Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin büyük olasılıkla ABD güçlerinin operasyon bölgesinden çekilme süreci tamamlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada ABD güçlerinin operasyon düzenlenmesi planlanan bölgeden çekilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtildi.

Hareketli unsurlar çekiliyor

Öte yandan, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı. Çekilmeyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette" sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapılmıştı.