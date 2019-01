İşte kahramanların vatan sevgisi: Seve seve yine gideriz!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak 2018 saat 17.00’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın üzerinden bir yıl geçti. Başarıyla sonuçlanan kara ve hava harekatında gazi olan askerler, destansı hikayelerini operasyonun yıldönümünde anlattı.

İki bacağını kaybetti



(Hasan Çeçen)

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen (23), Afrin’in Hacı Hasanlı köyünde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 arkadaşını şehit verdi, iki bacağını da kaybederek gazi oldu. Bacaklarına protez takılan Çeçen, Tokat Turhal’da yaşıyor. 2017 yılının Nisan ayında göreve başladığını belirten Çeçen, “2018 Mart ayında bu kutlu mertebe bana nasip oldu. Şu günlerde Fırat’ın doğusunda operasyon yapılması gündemde. Beni bu halimle cephe hattına alırlarsa, ben de şanlı ordumuzun yanında çarpışırım” dedi.

Vatan aşkı sönmedi

Gazi olduktan sonra hayattan kopmadığını anlatan Çeçen, “Yaralandıktan 9 ay sonra iki bacağıma da protezlerim takıldı. İstediğim zaman sokağa çıkıp dolaşabiliyorum. Vatan sevgisi insanın kalbinde yer almalı. Benim içimdeki vatan ateşi hiç sönmedi. Protezlerim takıldı, memleketime, evime geldim, yürümeye başladım. Sağ olsunlar, beni kimseye muhtaç etmeyen devletimizin gücünü her zaman arkamda hissettim. 18 Mart’ta Afrin’i aldık. Dört gün sonra gazi oldum. Bu gurur bana bir ömür yeter” diye konuştu.

Geri dönmeyi düşünmedik

Afrin’de gazi olan Serkan Köroğlu, harekatta şehit düşen Uzman Çavuş Nurullah Seçen’in cenazesine yaralı haliyle arkadaşlarının koluna girerek katılmıştı.

Azez ile Afrin arasında yer alan Burseya Dağı’na düzenlenen baskında bacağından yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Serkan Köroğlu (26), “Suriye’de önce Fırat Kalkanı operasyonuna, ardından da Zeytin Dalı Harekatı’na katıldım. Cephede olduğumuz zaman aklımızdaki tek şey arkadaşlarımızın can güvenliğiydi. Operasyon hattında öyle büyük bir coşku vardı ki, hiçbirimizin aklında geriye dönme düşüncesi yoktu” dedi.

Afrin’e huzur geldi

5 yıldan bu yana Türkiye’nin ciddi bir beka mücadelesi verdiğini söyleyen Konyalı gazi, şunları söyledi: “Bazı kesimler Suriye topraklarının bizim tarafımızdan işgal edildiğini söylüyor. Öyle bir durum asla söz konusu değil. Şu an TSK’nın müdahale ettiği yerlerde huzur ve barış hakim. Ben inanıyorum ki bu milletin her bir ferdi şehadete her zaman hazırdır. Bu bilinç olduktan sonra milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok.”

Münbiç’te tünellere dikkat



(Serhat Solmaz)

Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz (25), harekatın en stratejik noktalarından biri olan Racu kırsalındaki bin 27 rakımlı tepede 12 silah arkadaşını şehit verdi, kendisi de gazi oldu. Teröristlerin sızma girişiminde mevzilere atılan bir havan topunun patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel parçaları isabet eden Solmaz, “Tüm saldırılara rağmen o tepeyi canımızla müdafaa ederek koruduk” dedi. Bitlis Merkez’e bağlı Kireçtaşı köyünde yaşayan gazi, örgütün sahada şahit olduğu kirli planlarını anlattı: “İnşa ettikleri tüneller birbiriyle bağlantılıydı. TSK o operasyonu yapmasa, yarın bu tünellerden Türkiye’ye sızacaklardı. Aynı senaryo Münbiç ve Fırat’ın doğusunda da sahnede. Bir an evvel oraya da müdahale edilmeli. TSK’nın bu şanlı mücadelesinde beni de yeniden göreve davet ederlerse, seve seve gider mücadele ederim.”

İki ayda Afrin

Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 bin 500’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. 20 Ocak 2018’de başlayan harekatta, 26 Mart’a kadar Bülbül, Cinderes, Mabatlı, Racu, Şeran ve Şeyh Hadid belde merkezleri kontrol altına alındı. Harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı’nın ele geçirilmesi oldu. Ayrıca 282 köy, 6 köy altı yerleşim yeri, 23 stratejik dağ ve tepe, bir baraj, bir havaalanı ve bir üssün de dahil olduğu 50 stratejik noktadan oluşan toplam 332 bölgede kontrol sağlandı. YPG/PKK’nın 6 yıl süren işgali, 18 Mart’ta Afrin kent merkezi, 24 Mart 2018’de ise Afrin’in tamamının ele geçirilmesiyle son buldu.

(Yeni Şafak)