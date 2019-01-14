Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon! 21 kişi gözaltına alındı
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı.14 Ocak 2019 Pazartesi 15:04
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 farklı noktada uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Evlere eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 37 gram sentetik kannabinoid, 35 ecstasy hap, 10 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve cep telefonu, uyuşturucu maddeleri saklamak için kullanılan 1 adet alüminyum folyo, bir adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
5 kişi cezaevine gönderildi
Emniyete götürülen 21 şüpheliden 16'sı hakkında 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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