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Operasyon duracak mı? İbrahim Kalın açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı ülkelerin 'operasyonu durdurun' çağrılarına cevap verdi. Kalın "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:14
Operasyon duracak mı? İbrahim Kalın açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerin 'operasyonu durdurun' çağrılarına Twitter hesabından cevap verdi.

Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Baris Pınarı Harekati'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:14
  1. İbrahim Kalın
  2. Barış Pınarı Harekatı

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