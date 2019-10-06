Fırat'ın Doğusu'na operasyon an meselesi! Suriye sınırına askeri sevkiyat Fırat'ın Doğusu'na yapılması beklenen operasyon için Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı sevkiyat yapıldı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.

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