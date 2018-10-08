Operasyon an meselesi! ABD'nin planı boşa çıkacak

ABD’nin tüm oyalama taktiklerine rağmen Türkiye’nin ‘insanların ölmemesi için’ sabırlı davrandığını söyleyen Vecih Cuma, Münbiç’te halkın patlama noktasına geldiğine dikkat çekti.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, PKK/PYD/YPG terörünün Afrin’de sergilediği ‘hendek oyununu’ Münbiç’te de tekrarladığına işaret etti. Cuma, “Amerika, teröristlerin hendekleriyle Türkiye’yi oyalamaya çalışıyor. PKK, Münbiç’te ABD bayrağının arkasına saklanıyor. ABD’liler orada olmasa, silah desteği olmasa, siyasi destek olmasa oranın halkı bu teröristleri orada bir saat bırakmaz ve temizler. Türkiye, silahsız ve insanlara en ufak zarar gelmeden, siyasi bir çözüm olsun diye bu kadar sabrediyor. Bu yüzden diplomatik yolu kullanıyor. İlla ki bir operasyon olursa Münbiç halkı, muhakkak ÖSO ile Mehmetçiğin safında yer alır” dedi.

Afrin’dekinin aynısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD’ye ‘oyalama taktiği yürütülüyor’ eleştirisinde bulunduğu Münbiç sürecini Yeni Şafak’a değerlendiren Vecih Cuma, Washington’un Ankara’yı oyalamaya çalıştığını belirterek, PKK’nın bölgeyi terk etmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatı hatırlattı. Münbiç doğumlu Cuma, şu bilgileri verdi: “Amerikalılar altında imzaları olan anlaşmayı yerine getirmiyor. Yapmaları gereken şeyler vardı, onların hiçbiri yerine getirilmedi ve tam tersine, teröristler tarafından Münbiç’te hendekler kazılıyor. Terör örgütünün Münbiç’ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilse de PKK’nın kent çevresine Afrin’de oldugu gibi 30 kilometre uzunluğunda hendek kazması, Afrin’de kullandığı yöntemin aynısına Münbiç’te de başvurduğunu gösteriyor.”

Kandil ekibi yönetiyor

“Münbiç halkı için hiçbir şey değişmedi. Münbiçliler zulüm altındalar. Kandil’den gelen 25 yaşındaki sözde yöneticiler Münbiç’i yönetiyor. Orada adalet yok, zulüm var, demokrasi yok, baskı var. Halk baskı altında yaşıyor. Münbiçlilerin bu zulümden bıktıkları için kendi aralarında organize olmaya başladığını öğrendik. Toplu şekilde hareket ediyorlar. İlerleyen günlerde toplumsal hareketliliğin artacağını düşünüyorum.”

Hendek işe yaramayacak

“Örgütün kazdığı hendekler hiçbir işe yaramayacak. Operasyon başlatıldığında teröristler kaybedecek. Hendekler kazıp hazırlık yapıyorlar ama asıl, ABD bayrağının arkasına saklanıyorlar. Amerikalılar orada olmasa, silah desteği olmasa, siyasi destek olmasa oranın halkı bu teröristleri orada bir saat bırakmaz ve temizler. Teröristler orada her şeye hakim ve bu gücü de Amerika’nın silahından, uçağından alıyor. ABD, teröristlere 19 binden fazla TIR dolusu silah verdi ve bu silahları da teröristler, halka karşı kullanıyor.”

Operasyonda tüm halk Türkiye'nin yanında

Münbiç halkının PKK/PYD zulmünden dolayı orayı terk etmek zorunda kaldığını belirten Vecih Cuma, “Halk, bir an önce kendi evlerine dönmek istiyor. Amerika hiç kimseyi dinlemiyor ve o bölgede PKK’yı hakim kılıyor. PKK Münbiç’i işgal ettiği zaman ilk olarak evlerimize el koydu. Dedelerimizin, babalarımızın evlerini zalimce aldılar. Baba evimiz Kandil’den gelen PKK’lıların elinde şu an. Münbiçlilerin sabrı tükendi. Orada yakın zamanda toplumsal ayaklanmalar başlayabilir. Suriye halkını koruyan tek taraf var; o da Türkiye. İdlib için Türkiye çok başarılı diplomasi yürüterek insanların hayatlarını kurtardı. Aynı şeyi Münbiç için yapıyor. Ondan dolayı çok büyük bir sabır gösteriyor. ‘Silahsız ve insanlara en ufak zarar gelmeden siyasi bir çözüm olursa’ diye bu kadar sabrediyor ve ondan dolayı diplomasi ayağını kullanıyor. İlla ki bir operasyon olursa Münbiç halkı, ÖSO ile Mehmetçiğin safında yer alır” diye konuştu.

Yeni Şafak