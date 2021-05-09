  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Kabil'de ölü sayısı 50 oldu
Sinop'ta orman yangını
Süper Lig'e çıkacak 2 takım bugün belli oluyor!
Medya Opera sanatçısı Emin Güven hakkında taciz suçlaması
Medya

Opera sanatçısı Emin Güven hakkında taciz suçlaması

Sosyete dünyasında her gün yeni bir taciz veya şiddet vakası yaşanırken şimdi opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam hakkındaki taciz iddiası ortaya atıldı. Yaşlıçam’ın, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülerek hakkında dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 15:10:00 -
Opera sanatçısı Emin Güven hakkında taciz suçlaması

Sosyete mahallesinde her gün yeni bir taciz veya şiddet vakası yaşanırken, şimdi de sosyetik opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam’ın evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hakkında dava açılan Emin Güven Yaşlıçam’ın, 12.5 yıl hapsi isteniyor.

‘İşsiz kalmaktan korktum’

İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusnda bulunan Özlem Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.

Sonraki günler içerisinde tacizlerin giderek çoğaldığını açıklayan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" ifadelerine yer verdi. Yaşlıçam, Şoförü ile hizmetçisinin kendine tuzak kurduğunu öne sürdü

Kadın dernekleri kafayı kuma gömüyor

Buldukları her fırsatta Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ni savunan sözde kadın derneklerinin son zamanlarda sosyete dünyasında yaşanan taciz veya şiddet olaylarına sessiz kaması dikkat çekiyor. Sahnede 'Kadına şiddete karşıyız' deyip perde arkasında sessiz kalan söz konusu bu derneklerin nasıl üç mayumunu oynadığı yaşanan her vakada adeta bir kez daha ortaya çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasanali köse

Bunda şaşilacak bir şey yokki bunlar kamalist bunlar laik bunlar imansiz bunlsr hep böyle zaten bakin bu danatci denen kesime hemen hemen hepsi bir kackişi haric o onun kiyle sonra e ödekiyle o beriyle zima zina zina kshrolsunlar bunlar
  • Yanıtla

Numan

Sözde çağdaş, aydın ve solcuysa yapar abi hakkı var kimse de ağzını açamıyor nedense. Her taraf 3 maymun dolu.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Macron'dan Türkiye adımı!
Dünya

Macron'dan Türkiye adımı!

Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulaması getirdi. Karantina uygulaması getirilen diğer ülkel..
Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Veysel ve Cemile’nin sahneleri seyircide büyük me..
Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!
Gündem

Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!

Askeriyeye ekmek satan M.Y. adlı fırıncı, ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akıl almaz birr yöntem ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay