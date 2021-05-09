Opera sanatçısı Emin Güven hakkında taciz suçlaması

Sosyete mahallesinde her gün yeni bir taciz veya şiddet vakası yaşanırken, şimdi de sosyetik opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam’ın evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hakkında dava açılan Emin Güven Yaşlıçam’ın, 12.5 yıl hapsi isteniyor.

‘İşsiz kalmaktan korktum’

İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusnda bulunan Özlem Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.

Sonraki günler içerisinde tacizlerin giderek çoğaldığını açıklayan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" ifadelerine yer verdi. Yaşlıçam, Şoförü ile hizmetçisinin kendine tuzak kurduğunu öne sürdü

Kadın dernekleri kafayı kuma gömüyor

Buldukları her fırsatta Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ni savunan sözde kadın derneklerinin son zamanlarda sosyete dünyasında yaşanan taciz veya şiddet olaylarına sessiz kaması dikkat çekiyor. Sahnede 'Kadına şiddete karşıyız' deyip perde arkasında sessiz kalan söz konusu bu derneklerin nasıl üç mayumunu oynadığı yaşanan her vakada adeta bir kez daha ortaya çıkıyor.