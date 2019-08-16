0553 313 94 23

Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi

İtalya'nın Lampedusa adası yakınında bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmen tahliye edildi

16 Ağustos 2019 Cuma 13:02
Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi

ROMA (AA) – Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle İtalya’nın Lampedusa adasının yakınlarında limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisinden dün geceden bu yana 13 düzensiz göçmenin daha tahliye edildiği bildirildi.

Open Arms İtalya Sorumlusu Riccardo Gatti, Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) önceki gün Open Arms’ın İtalyan kara sularına giriş yasağını askıya almasının ardından güvertesindeki 147 düzensiz göçmenle dün Lampedusa’ya yaklaşan gemilerinden son tahliye edilenlere dair AA muhabirine bilgi verdi.

İtalya İçişleri Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle liman dışında bekleyen gemilerindeki göçmenlere ilişkin Gatti, "Gemide şu an 134 göçmen var. Dün akşamdan bu sabaha önce 9, sonra 4 kişi daha olmak üzere 13 kişi tahliye edildi." dedi.

Gatti, güvertede kalan 134 kişiden 29’unun çocuk olduğunu ve bunlardan sadece 1’inin yanında ebeveyninin bulunduğunu belirtti.

Bu arada Open Arms'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da güvertedeki göçmenlerle denizde 15'inci günün geride kaldığına dikkat çekilerek, bütün göçmenlerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiği, insanlığın bunu gerektirdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de geminin limana yanaşıp göçmenleri indirmesi için Agrigento Valiliğinin İçişleri Bakanlığından gelecek talimatları beklediği ancak Agrigento Başsavcılığının TAR’ın kararının uygulanmadığına dair tespitte bulunması üzerine konuya müdahale edebileceği kaydedildi.

- Open Arms hadisesi

İspanyol STK Proactiva Open Arms’ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmen kurtarmış ve güvenli liman olarak İtalya ve Malta’ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda son kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.

Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan ve bu sürede Akdeniz’de bekleyişini sürdüren Open Arms gemisine, geçen hafta ABD’li aktör Richard Gere bizzat giderek destek vermişti. Gere’ın bu desteği Salvini’nin tepkisini çekmiş, İtalyan politikacı, Gere’a yönelik "Göçmenleri özel uçağınla ABD’deki villalarına götür." demişti.

Bu sırada 13 düzensiz göçmen acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle Open Arms’tan tahliye edilmiş, gemideki göçmen sayısı 147’ye düşmüştü.

Akdeniz’de deniz ve hava koşullarının dün itibarıyla kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı verirken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından Open Arms, yönünü İtalya’nın Lampedusa adasına çevirmiş ve dün sabah adanın limanına kadar yaklaşmıştı.

İçişleri Bakanı Salvini, bu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, Open Arms’a yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi imzalamıştı. Kanun gereği içişleri bakanının yanı sıra savunma ile ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.

İçişleri Bakanının uhdesinde olan limana yanaşma konusunda Salvini'nin yeşil ışık yakmaması sebebiyle Open Arms gemisi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün Salvini'ye yazdığı mektupta, Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg'un Open Arms'taki göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:02
  1. düzensiz göçmen
  2. İspanyol STK Proactiva Open Arms
  3. İtalya
  4. Lampedusa Adası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı
    1. Polisin ’dur’ ihtarına uymadı,..
    2. Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak..
    3. Sakarya’da fırça atölyesinde yangın..
    4. BAŞGAD’tan İHA’ya plaket
    5. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. Karaca’dan ünlü hukukçunun ailesine..
    8. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7..
    9. Borsa günün ilk yarısında yatay..
    10. Hindistan, Keşmir’de kısıtlamaları..
    11. Avcı kafasındaki 11’i belirledi!
    12. Yılmaz: “Sorunlar kaldırılmadığı..
    13. Ne olacak bu belediyelerin hali?
    14. Altay’ın gözü iki yıldızında
    15. Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15..
    16. Open Arms gemisinden 13 düzensiz..
    17. Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı..
    18. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır..
    19. Hatay'da Suriye uyruklu 83 düzensiz..
    20. Uğursuz İtthad ve Terakki Partisi..
    21. Sulama kanalına düşen araçta cesetlere..
    22. Ordu’da Kurban Bayramı’nda trafik..
    23. Hatay’da 83 kaçak göçmen yakalandı
    24. Sakal ekimi hakkında merak edilenler
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
    27. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    28. "Mutlu şehir" Sinop'ta bayram turizmi..
    29. AK Parti'nin kuruluş yıldönümü
    30. Manisa’nın çevreci yatırımlarına..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler