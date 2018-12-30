0553 313 94 23

OPEC plus nisan ayında üretimi düşürebilir

- Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni: "Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz"

30 Aralık 2018 Pazar 17:27
OPEC plus nisan ayında üretimi düşürebilir

CEZAYİR (AA) - Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve dışı ülkelerin nisan ayındaki toplantıda gerekmesi halinde petrol üretimini azaltacağını söyledi.

Başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyen Kaytuni, "OPEC plus" olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretimi azaltmanın etkisini görmek için 2019'un ilk çeyreğinin sonlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

Kaytuni, "Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz." dedi.

Cezayir döviz girişinin yüzde 93'ünü petrol gelirlerinden elde ediyor.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 2017 yılının başında günlük petrol üretiminin 1,8 milyon varil, geçen temmuz ayında ise aralık ayına kadar 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesine karar vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:27
  1. Cezayir
  2. OPEC
  3. OPEC PLUS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi
    1. ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan..
    2. Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    4. Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç..
    5. "Ligin ikinci yarısından umutluyuz"
    6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    7. Kuş cennetinde ördek katliamı
    8. MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları
    9. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi..
    10. Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye..
    11. AK Parti'den ihraç edilmişti! MHP'den..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. MHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    14. Filipinler’de fırtına: 22 kişi..
    15. Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız
    16. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    17. Taş ocağını beyaz maske takarak..
    18. MHP Bolu ilçeleri belediye başkan..
    19. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    20. MHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!