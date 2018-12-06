OPEC 175. Olağan Toplantısı başladı

VİYANA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, 2017'nin, çok verimli ve başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Bütün üye ülkelerin, 2019'da da aynı başarının yakalanması için ciddi arzusunun olduğunu düşünüyorum." dedi.

OPEC 175. Olağan Toplantısı, son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüşe ilişkin önlemleri görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.



OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantıya, OPEC üyesi 15 ülkenin enerji ve petrol bakanları katıldı.

BAE Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'nin, çok verimli ve başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Bütün üye ülkelerin, 2019’da da aynı başarının yakalanması için ciddi bir arzusunun olduğunu düşünüyorum." dedi.



Mazrui, petrol pazarının çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Fiyatlardan ziyade pazardaki denge sağlanarak 5 yıl ortalamasına ulaşılması için bir yol bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Günlük petrol üretiminin 1 milyon varil azaltılacağına ilişkin bir soru üzerine Mazrui, "Bu sayıların nereden çıktığını bilmiyorum. Ancak bugün burada bir uzlaşı sağlamak üzere toplandık. Bir anlaşmaya varacağımız hususunda iyimserim." diye konuştu.





- "Rusya ile iş birliğimizin devam edeceğini düşünüyoruz"





Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin sağladığı uzlaşı platformunda her üyenin kilit konumda olduğunu vurgulayarak, "Rusya, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin imzaladığı iş birliği deklarasyonun önemli üyelerinden biridir. İş birliğimizin devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yeni stratejimiz, daha ziyade doğal gaza odaklanmak"





Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi de ülkesinin yeni enerji bakanı olarak belirlediği yeni stratejinin, daha ziyade doğal gaza odaklanmak olduğunu, ülkesinin OPEC’ten çekilme kararını bu doğrultuda aldığını ifade ederek, "OPEC, bizim stratejimiz için büyük bir fayda sağlamıyor." dedi.

Petrol fiyatlarının en düşük 62-63 dolar seviyelerinde olması gerektiğine işaret eden Saad Şeride el-Kabi, daha düşük bir rakamın petrol piyasaları açısından olumsuz olacağını söyledi.





- "OPEC, bağımsız organizasyondur ve ABD'nin enerji biriminin parçası değildir"





İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise ülkesinin, OPEC'in alacağı kararı destekleyeceğini ifade etti.

Zengene, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un OPEC üyeleriyle görüşmesine tepki göstererek, "Eğer Brian Hook, ABD'nin OPEC'e üye olması için görüşmelerde bulunmak üzere buraya gelmişse bu değerlendirilir. Ancak OPEC'i kullanarak İran'a daha fazla baskı uygulamayı planlıyorsa bu çok amatörce. OPEC, bağımsız bir organizasyondur ve ABD'nin enerji biriminin bir parçası değildir." şeklinde konuştu.







- Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Katar'ın kararı





Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.



Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC’ten çekileceğini duyurmuştu.



OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Geçen mayıs ayında ise bu karardan vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.





