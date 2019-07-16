Op. Dr. Volkan Kahya; Burun estetiği ameliyatında risklere dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Volkan Kahya,burun ameliyatında en önemli risklerden biri olan kanama riskinin bazen ciddi olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle burun tıkanıklığını gidermek için burun içerisinde estetik dışı işlemler de yapılacaksa ki gerekli ise mutlaka yapılmalıdır, istenmeyen bir kanama olması ihtimalinin artabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Volkan Kahya, “Özellikle konka (burun eti) rezeksiyonlarında bu olasılık daha fazladır. Burun içerisinde orta büyüklükte damarları barındıran bir organdır. Ama bu tür kanamalar genellikle tehlikeli boyutlara varmazlar ve basit tamponlar ile durdurulabilir. Ameliyattan sonra burun içinde sineşi denilen yapışıklıklar gelişebilir ve bunlar nefes almanızı ameliyat öncesine göre daha zor hale getirebilir. Bunun tedavisi genellikle kolaydır ancak ikinci bir cerrahi müdahale gerekebilir. Çok nadir olarak burnun ortasını oluşturan “septum” denilen yapıda delik oluşabilir. Bu genellikle bir sorun oluşturmaz ama nadiren nefes alırken ses çıkmasına sebep olabilir. Tedavisi zordur ve yeniden ameliyat olmak gerekir” diye konuştu.

Op. Dr. Volkan Kahya, enfeksiyonun burunda neredeyse hiç görülmez denilebileceğini ifade ederek, “Kanlanması çok güçlü olan bu organ iltihaba karşı çok dirençlidir. Bu ameliyattan sonra enfeksiyon gelişirse tıp literatürüne girebilirsiniz. Ama bu ameliyat sonrası estetik sorunlar, deformiteler yaşarsanız ya da burun şeklinizi beğenmezseniz kimse şaşırmayacaktır. Dolayısı ile bu ameliyatın en sık komplikasyonu estetiktir. Estetik komplikasyonlar arasında burun sırtında çökme, açık tavan (burun sırtında kemiklerin arasının açık kalması), burunda eğrilik, asimetri, nazal valfin bozulması sonucunda nefes alamama gibi durumlar oluşabilir.

Tabii ki tecrübeli ellerde, ne yaptığını bilen, hasta üzerinde deneme yapmaya kalkışılmayan cerrahi girişimlerde bu komplikasyonların oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Her cerrahi girişimde olduğu gibi en önemli ameliyat ilk ameliyattır. Hatalı girişimlerin düzeltilmesi her sekonder girişimde daha zorlaşır” şeklinde konuştu.