Onyekuru için 15 milyon Euro!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru'nun Monaco ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te çıkan haberde, Rony Lopes'e gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Fransız ekibinin, Portekizli oyuncu yerine Onyekuru'yu düşündüğü iddia edildi. Şu ana kadar Benjamin Lecomte ve Gelson Fernandes transferlerini açıklayan Monaco'nun, 22 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro önerdiği ileri sürüldü.

Bonservisi Everton'da bulunan 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 44 maça çıkmış ve 16 gol kaydederken 4 asist yapmıştı.