"Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara sahip çıkacağız"

HATAY (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız." dedi.

Bostancı, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti Hatay Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla beraber milletin kendi kaderine sahip çıktığını belirtti.

"2013'ten sonra nasıl küresel birtakım meydan okumalara karşı karşıya olduğumuzu hepimiz gördük, yaşadık." diyen Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce Gezi olayları, peşinden 17-25 Aralık süreci, peşinden de 15 Temmuz darbe girişimi. Buralarda oyun çok, entrika çok ama bu milletin kaderini ve geleceğine sahip çıkma iradesi gösterenler de çok Allah'a şükür. O yüzden bugün 15 Temmuz girişiminden sonra özellikle de bu milletin kaderi, bekası, geleceği için Cumhur İttifakı teşekkül etti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin en yüksek çıkarları, istikbali için güç birliği ettiler. Hem genel seçimlerde hem de şimdiki mahalli seçimlerde böyle bir güç birliğiyle seçime gidiyoruz."

- "Her yerde inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz"

Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı adaylarının partilerin kendi adayları olduğuna işaret eden Bostancı, Hatay'da da AK Parti ve MHP'den adayların bulunduğunu kaydetti.

"Her yerde Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz." diyen Bostancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu şüphesiz sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin her tarafında yapacağız. Unutmayalım ki her bir AK Parti'ye ve MHP'ye verilen oy, toplamda Cumhur İttifakı'na verilen oydur. 31 Mart akşamı partilere verilen oylara bakacaklar ama aynı zamanda Cumhur İttifakı toplamda ne kadar oy almış buna da bakacaklar. O yüzden Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bulunan herkesin en temel ve birinci görevi kendi mahallesinde AK Parti veya MHP kimin adayıysa gidip arkasında durmak, sadece oyunu vermek değil, ona oy verilmesi için aynı zamanda sokak sokak dolaşmak, ona oy kazanmak için her yere gidip bütün kapıları çalmak ve tüm gönülleri kazanmak."

Mesele milletin ortak geleceği ve kaderi iken, bunun sadece hizmetlerle, insanlara birtakım vaatlerde bulunarak yapılamayacağına değinen Bostancı, asıl olanın insanların kalbini kazanmak olduğunu vurguladı.

Bostancı, AK Parti'nin 16 yıl içerisinde birçok hizmetler yaptığını vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak birlikte millete hizmet yolunda yürüyeceklerini aktardı.

Gönüllerin birliğini birlikte sağlayacaklarını kaydeden Bostancı, "Milletin, her türlü tehlike ve tehdit karşısında, varlığına yönelik meydan okumalar karşısında güç birliği ettiğini, tehlikenin hakkından gelmesini bildiğini biliyoruz." diye konuştu.

Bostancı, "Bugün de Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki gelişmelere bakarsanız bu tür meydan okumalarla karşı karşıyadır. 2013 yılından sonra bunları niye yaşadık? Çünkü Türkiye biraz güçlendi, milli geliri arttı, bölgede 'Ben de varım' demeye başladı. Başını yukarıya kaldıranın uluslararası arenada kafasına vurmaya çalışıyorlar. Bazen bunu silahlı güçleriyle yapıyorlar bazen de paralarıyla yapmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

- "Sandıklara sahip çıkacağız"

Sandıklara sahip çıkacaklarını anlatan Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız. Hırsızlığa, yolsuzluğa, sandıklarda hiç bir şekilde izin ve imkan vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Törende, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

AK Parti, Hatay'da 13 ilçede aday gösterirken Kumlu, Belen ve Dörtyol'da MHP adaylarını destekleyecek.

Törende tanıtılan adaylar şu isimlerden oluşuyor:

"Antakya-İzzettin Yılmaz, Defne-Ferit Oflazoğlu, Reyhanlı-Mehmet Hacıoğlu, Samandağ-Mehmet Süt, Arsuz-Necim Bozkurt, İskenderun-Mehmet Fatih Tosyalı, Payas-Bekir Altan, Erzin-Hüseyin Gökçe, Hassa-Mehmet Karataş, Dörtyol-Fadıl Keskin, Kırıkhan-Ayhan Yavuz, Yayladağı-Mustafa Sayın, Kumlu-Mehmet Deli, Belen-İbrahim Gül, Altınözü-Rıfat Sarı."