Onursuz ibneler rahat durmuyor!! Bu kez de Mersin’i üs seçtiler

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Özgürlük adı altında cinsel sapkınlık hastalığını tüm topluma yaymaya çalışan LGBT dernekleri, sözde “Onur Yürüyüşü” adıyla 26 Haziran’da İstanbul’da tertiplemek istedikleri etkinliğin İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmesi üzerine Mersin’e yöneldiler. Sapkınların yürüyüşüne CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halkevci Kadınlar ile HDP savunuculuğu yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) de destek veriyor.

Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nden cesaret alan cinsel sapkınlık dernekleri, toplumda görünür olmak ve cinsel sapkınlık hastalığını tüm topluma yaymak için her türlü yolu deniyor. Sapkınlık gösterilerini “Onur Yürüyüşü” kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışan sapkınlar, sözde gösterilerine İstanbul Valiliğinin izin vermemesi üzerine rotayı Mersin’e çevirdiler.

Mersin Valiliği ne yapacak?

Yeniakit.com.tr’nin “Sapkın yürüyüş iptal edilsin” çağrısı üzerine İstanbul Valiliğinin sapkınlık gösterilerini iptal etmesi, ailenin ve neslin korunması konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlardan destek görürken, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Mersin’de yapılacağı duyurulan sapkınlık etkinliğine karşı Mersin Valiliğinin tavrı merak ediliyor. Sapkınların etkinlik duyurusunda yer verdikleri “‘Hasbihal’ Teması ile Bir Araya Gelerek; Lubunyalığı, Varoluşumuzu, Hal'lerimizi, Aşkımızı, Arzumuzu, Emeğimizi, Bedenimizi, Mücadelemizi Konuşacağız! Program pek yakında!” ifadeler, sözde etkinliğin amacını ortaya koyuyor.

CHP’li Halkevci Kadınlar ve İHD de destek veriyor

LGBT derneklerinin birbiri ardına düzenlediği sapkınlık etkinliklerine, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi taraftarlarından da destek geliyor. 10 Mayıs’ta Mersin’de Muamma LGBTİ Derneği tarafından yapılan sözde Onur Haftası etkinliğine Halkevci Kadınlar ve İHD Mersin Şubesi de destek vermişti. Sapkınların 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceklerini duyurdukları sözde Mersin Onur Haftası etkinliğine Halkevci Kadınların ve İHD’nin destek verip vermeyeceği merak konusu.