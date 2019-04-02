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Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

Şişli’de 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanaklarında oynama yapmakla suçlanan polislerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

02 Nisan 2019 Salı 12:51
Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

Şişli’de 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği ileri sürülen Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanaklarında oynama yapmakla suçlanan polislerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında, iki polis memurunun 6 yıldan 15,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Şişli’de 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği ileri sürülen ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptığı iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polisin yargılanmasına devam edildi.


İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Onur Yaser Can’ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can ile babası Mevlüt Can ve müşteki avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık polis memurları katılmadı.


Duruşmanın başlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.


Onur Yaser Can’ın gözaltına alınıp bırakılmasının üzerinden 13 saat geçtikten sonra tutanaklarda değişiklik yapıldığının tespit edildiği aktarılan mütalaada, polis sanıklar Salih B. ile Soner G.’nin ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘resmi belgeyi bozma’ suçlarından 6 yıldan 15,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatları, mütaalaya kısmen katıldıklarını söyleyerek resmi belgenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması nedeniyle verilecek ceza yarısı oranında arttırılması gerektiğini talep etti.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık polis memurlarının savunmalarının alınması için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:51
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