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Onur Köksal kimdir nerelidir?

Onur Köksal MHP Kırşehir belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Onur Köksal kim olduğu araştırılıyor. Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev alan Kırşehir MHP belediye başkan adayı olan Onur Köksal kimdir? Onur Köksal ve kaç yaşında? İşte Onur Köksal hayatı ilişkin bilgiler

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:44
Onur Köksal kimdir nerelidir?

Onur Köksal MHP Kırşehir belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Onur Köksal kim olduğu araştırılıyor. Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev alan Kırşehir MHP belediye başkan adayı olan Onur Köksal kimdir? Onur Köksal ve kaç yaşında? İşte Onur Köksal hayatı ilişkin bilgiler

Onur Köksal, 05.11.1980 tarihinde dünyaya geldi. 2002-2007 yılları arasında Öğretmen, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2013 yılları arasında Okutman olarak Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2013-2014 yılları arasında Okutman Doktor olarak ,Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2014 yılından bu yana ise Doçent olarak, Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev almaktadır. Onur Köksal'ın birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:44
  1. Kırşehir
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