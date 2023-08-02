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Biyografi Onur Karaburun kimdir? Onur Karaburun nereye atandı?
Biyografi

Onur Karaburun kimdir? Onur Karaburun nereye atandı?

Yeniakit Publisher
2023-08-02 21:48:00 -
Onur Karaburun kimdir? Onur Karaburun nereye atandı?

Polis Başmüfettişi Onur Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Onur Karaburun kimdir?

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Polis Başmüfettişi Onur Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Onur Karaburun kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde yapan Onur Karaburun, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu.

Türkiye'nin farklı birçok bölgesinde görev yapan Onur Karaburun birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı.

Karaburun, Sarp Sınır Kapısında da 2010-2014 yılları arasında Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Edirne'ye atanmadan önce Karaburun, Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İyi derecede İngilizce bilen Onur Karaburun, son kararname ile Edirne il emniyet müdürlüğüne atandı.
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Evli olan Karaburun 2 çocuk babasıdır.

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