Onur Alp Eker kimdir? Kaçan kurbanın arkasından giden Onur Alp Eker bulundu mu?

Kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker bulundu mu? Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.

Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Onur Alp Eker nerede okuyordu?

Tıp öğrencisi Eker’in vefat haberi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Olayın geçmişi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti.