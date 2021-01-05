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Gündem Onun yüzünden bir sürü şehit verilmiş! FETÖ'nün kozmik imamından HDP talimatı
Gündem

Onun yüzünden bir sürü şehit verilmiş! FETÖ'nün kozmik imamından HDP talimatı

FETÖ'nün 2013'te devletin kozmik bilgilerine erişim sağlamak için Ankara Çukurambar'da kurduğu bilgisayar sistemleriyle devletin istihbari bilgilerine bağlanıldığı teknik ofisin kurucularından olan kozmik imam Yasin Ugan'ın sızdırdığı bilgiler neticesinde Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda polis, asker ve korucunun şehit olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:42:00 -
Onun yüzünden bir sürü şehit verilmiş! FETÖ'nün kozmik imamından HDP talimatı

FETÖ'nün 2013'te devletin kozmik bilgilerine erişim sağlamak için Ankara Çukurambar'da kurduğu bilgisayar sistemleriyle devletin istihbari bilgilerine bağlanıldığı teknik ofisin kurucularından olan kozmik imam Yasin Ugan, yargılandığı Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 40 yıl 3 ay 35 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Örgütteki öğrencilere 'HDP'yi destekleyin' talimatı

Yasin Ugan FETÖ içerisinde bulunan öğrencilerine 2014 yerel seçimleri öncesinde HDP'yi, desteklemeleri yönünde talimat verdi. Devletin terör örgütü PKK ile mücadelesi hakkında detaylı bilgilere ulaşarak örgüt abilerine ulaştıran Ugan'ın sızdırdığı bilgiler neticesinde ise Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda polis, asker ve korucunun şehit olduğu belirtildi.

Karısına ve kardeşine para aktarmış

Sabah'ın haberine göre; gaybubet evinde saklanan Ugan'ın kozmik imam görevinin yanı sıra örgütün "Finans sorumluluğu" görevini de yürüttüğü, 2017'de örgüte ait 915 bin doları mahrem yapılardan ihraç edilen personele dağıttığı öğrenildi. Örgütten 16 ay boyunca aldığı toplam 40 bin doları, KHK ile ihraç edilen kardeşi Mikail Ugan ve hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlatılan ve örgüt kolejinde öğretmenlik yapan Selda Ugan'a aktardığı belirlenen Yasin Ugan, yargılandığı Ankara 34. Ağır Mahkemesinde 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 22 yıl 2 ay 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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