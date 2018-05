Onun mesleği diğerlerinden çok ayrı! Tam 300 idam seyretti

Şimdiye kadar tanık olduğu ve yaşadığı olayları bir kitapta anlatan Lyon's tanık olduğu ilk idamın kendisini hala ağlattığını söyledi.

GÖREVİ İDAMLARI İZLEMEK



12 yıl boyunca Teksas Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan Lyons'un görevi buydu. Eyalette gerçekleşen her idamı izlemek.

2000 ile 2012 yılları arasında Lyon, sedyede yaklaşık 300 erkek ve kadın mahkumun ölümünü izledi.



"ÜZGÜN MÜ OLMALIYIM?"



Lyons ilk idamına 22 yaşındayken tanıklık etti. Javier Cruz'un ölmesini seyrettikten sonra günlüğüne: "Buna itirazım yok. Üzgün mü olmalıyım?" yazmıştı.

O zamanlar sempatisinin daha önemli davalar için saklanması gerektiğini düşünüyordu.



İDAMDAN YANAYDI



"İdam Sehpasında: Son Dakikalar" isimli kitabı yeni çıkan Lyons, "İdamları izlemek işimin bir parçasıydı. Ben ölüm cezasından yanayım. Bazı suçlar için bunun uygun olduğunu düşünüyordum. O zamanlar genç ve cesur olduğum için her şey siyah ve beyazdı" diyor.



SUÇLAYANLAR VAR



Dünyanın her yerinden Lyons'a mektup ve e-posta yağıyor. Bazıları onu "devlet destekli cinayete" katılmakla suçluyor.

"Amerika dışındaki dünya insanları idam ediyor olmamızı garip buluyor. Avrupalı gazeteciler infaz yerine "öldürme" ifadesini kullanıyor. Bizim cinayet işlediğimizi düşünüyorlardı" diyor Lyons.