Onun işi dev yapıları 'patlatmak! Şimdi yenisine hazırlanıyor

Doğalgaz boru hatlarından Osmangazi Köprüsü'ne, otoyol projelerinden konut inşaatlarına kadar çok sayıda projede yıkım işini saniyeler içinde tamamlayan Mehmet Güler, 1974 yılında aldığı "ateşçi" belgesiyle başladığı patlatma işinde dünyaya açıldı.

Doğalgaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak dünyanın en uzun patlatma rekorunu kıran Güler, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yaptığı bina yıkımlarının ardından Osmangazi Köprüsü için denizin 26 metre altında patlatma yaparak tanınırlığını artırdı.

Alanındaki en zor işlerden olan silo patlatma konusunda ilk başarısını Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde 55 metre uzunluğundaki siloları yıkarak elde eden Güler, son olarak geçen yıl Irak'ın Süleymaniye kentinde 40 metre yüksekliğindeki 6 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasında oluşan dev yapıyı 5 bin 450 dinamit kapsülü kullanarak yıkmayı başardı.

Dünyada bu proje için yıkım garantisi veren tek firma olan Mehmet Güler'in gerçekleştirdiği proje, uluslararası belgesel kanalları tarafından çekilerek yayınlandı.

KENDİ REKORUMUZU EGALE EDECEĞİZ

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı işleri sonrasında Ürdün'den de teklif geldiğini söyledi.

Akabe'de bir silonun yıkılıp yerine alışveriş merkezi yapılacağının dile getiren Güler, "Bu silo yıkımı için hazırlıklara başladık. Bu siloların toplam uzunluğu 100 metre, yüksekliği ise yaklaşık 55 metre. Bu patlatmada 6 bin 400 adet kapsül kullanacağız. Bunların hepsi birbirine bağlanıyor. Bir tanesinin bile patlamamış olması büyük sorunlara yol açıyor. Şu anda kullanacağımız patlayıcılar Ürdün'de satın alınıp depolara konuyor. İnşallah kendi rekorumuzu yenileyeceğiz." diye konuştu.

Hazırlıklara yaklaşık 6 ay önce başladıklarını, patlatma için eylül ayının planlandığını aktaran Güler, "Ürdün'de patlatma manyetosuna Kral 2. Abdullah'ın basması planlanıyor. Tüm dünyanın gözü üstümüzde. Bu konuda ekibime güveniyorum." dedi.

HEDEF ÇELİK BİNA PATLATMAK

Su altı patlamasından maden patlamasına, köprü yıkımından doğalgaz hattına kadar çok sayıda patlatmayı sorunsuz çözdüklerini vurgulayan Güler, "Bundan sonraki hedefim çelik yapı yıkmak. Dünyada bunu yapan firma çok az. Şu anda Türkiye'de böyle bir patlayıcı yok. Türkiye'de veya yurt dışında böyle bir bina patlatma ihtiyacı olur mu diye izliyoruz." ifadelerini kullandı.