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Türkeş'i anlattı: Onun adını ilk kez 1944'de duydum

Ülkücü Hareketin lideri Merhum Alparslan Türkeş, vefatının 22. yıl dönümünde Ankara'da bulunan kabri başında dualarla anıldı. Mezarlıktaki anma törenine katılan 91 yaşındaki Ali Yılmaz Güven, merhum Türkeş ile olan anılarını anlattı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 20:08

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Merhum Alparslan Türkeş vefatının 22. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Binlerce ülkücünün katıldığı anma törenine ona bir ömür dostluk ve yoldaşlık yapan Ali Yılmaz Güven de katıldı. 91 yaşındaki Güven, Merhum Alparslan Türkeş'in ismini ilk kez 1944 yılında duyduğunu ifade ederken, onu 1968 yılında Tosya'daki evinde misafir ettiğini söyledi. İlk tanışmalarından sonra vefatına kadar Türkeş'in yanında yer aldığını belirten Güven, Merhum ile 1980 yılındaki tutukluluk sürecinde yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"1980 ihtilali olunca Ankara'ya geldik ama bizi görüştürmediler. İkinci gelişimizde Avukat Mehmet Beyhudeoğlu ile tanıştık. Mehmet bey bizim geldiğimizi başbuğumuza bildirdi. İrtibatımız ondan sonra da devam etti. Allah öyle bir lütfi ihsan etti ki başbuğ askeri hastanede yatarken orada çalışan bir hasta bakıcı Tosyalı çıktı. O hasta bakıcının vesilesi ile başbuğ tahliye olana kadar onu ziyaret edebildik. Dostluğumuz vefat edene kadar böylece devam etti. Bizim inancımıza göre insanlar gelip geçici. Bu nedenle de icabını yerine getirmek gerekiyor. Bugün de yine onun yanındayız"

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 20:08
  1. Ankara
  2. Alparslan Türkeş
  3. Ali Yılmaz Güven

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