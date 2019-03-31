0553 313 94 23

"Önümüzdeki seçimsiz dönem reform gündemimiz için önemli bir fırsat"

TÜSİAD:-"Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır"-"Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini temenni ediyoruz"

31 Mart 2019 Pazar 17:50
"Önümüzdeki seçimsiz dönem reform gündemimiz için önemli bir fırsat"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD'tan yapılan açıklamada, "Yerel seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun. Göreve gelecek belediye başkanlarımızı kutluyor, yaşam kalitesi, akıllı kent teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri odaklı başarılı bir görev dönemi diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, bundan sonraki seçimsiz dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede hükümetimizin 20 Eylül 2018 tarihinde açıkladığı Yeni Ekonomik Program doğrultusunda sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacaktır. Eş zamanlı olarak yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini temenni ediyoruz. Yeni reform döneminde öncelikli hedefimiz ekonomik sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek olmalıdır." değerlendirmelerine yer verildi.

Serbest piyasa ilkelerinden taviz vermeden, düzenleyici kurulların bağımsızlık ve saydamlığını güçlendiren, dünyada rekabet gücümüzü artırıcı yapısal reformları içeren ve ekonomik kırılganlıkları giderecek bütüncül bir ekonomik yaklaşımın son derece etkili olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bu bütüncül yaklaşım çerçevesinde, hukuk devletinin, özgürlüklerin ve bağımsız düzenleyici kurulları ile piyasa ekonomisinin güçlenmesi yönündeki tüm atılımlar Türkiye’nin demokrasisi, milli birlik ortamı ve küresel rekabet gücü açısından belirleyici önemdedir. Hızla değişen uluslararası ekonomik ortamda, Avrupa Birliği üyelik hedefini sorgulatmaksızın, hizmetler, tarım, dijital tek pazar ve kamu ihaleleri gibi önemli alanlara genişlemiş bir gümrük birliğinin gerçekleşmesi de, Türkiye’nin milli menfaatleri açısından son derece faydalı olacaktır. Avrupa ekonomisi ile bütünleşirken aynı zamanda bir Avrasya merkezi olarak tüm dünyaya açık bir Türkiye’nin 21. yüzyılda yükselen bir ülke olacağına olan inancımız tamdır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:50
  1. TÜSİAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.
    1. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
    2. Özhaseki'den ilk değerlendirme
    3. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    4. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    5. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    6. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    7. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    8. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    9. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    10. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    11. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    12. CHP'den yerel seçim açıklaması
    13. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    14. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    15. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    16. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    17. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    18. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    19. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
    20. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
    21. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
    22. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
    23. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
    24. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
    25. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
    26. İşte seçime katılım oranı...
    27. Sandıkta yakalandılar
    28. Silaj makinesine düşen genç hayatını..
    29. Türkiye'nin en yaşlı kadını Erdoğan'a..
    30. Kızını görmek istemişti! Oyunu..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin