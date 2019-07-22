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"Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Önümüzde çok temiz bir dönem var. Hizmet dönemi var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden ve siyasi kavgadan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
"Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi var"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin önünde seçimsiz uzun bir dönem olduğunu belirterek, "Önümüzde çok temiz bir dönem var. Hizmet dönemi var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden ve siyasi kavgadan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaretinde, TBMM'de son dönemde özellikle herkesi ilgilendiren önemli kanunların hayata geçtiğini ifade etti.

Muhalefetiyle, iktidarıyla çok büyük mesai harcandığını ve geçen perşembe günü Meclisin tatile girdiğini belirten Turan, "1 Ekim'e kadar olağanüstü bir durum olmazsa meclisimiz İçtüzük gereği kapalı. Fakat bizim için, vekiller için tatil değil. Bu dönem Meclis dışındaki faaliyetler için bir imkandır. Biz Meclisi kapar kapamaz cuma günü odamızı toparladık ve cuma akşam itibarıyla şehrimize geldim. Bu tatil dönemini milletimizle geçirelim, dertlerini dinleyelim, çalışmalarımızı paylaşalım istedik." diye konuştu.

Turan, hem Çanakkale'nin sorunlarını konuşmak hem de iadeiziyarette bulunmak için Gökhan'ı ziyaret ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce 'Biz uzatılan eli hiçbir zaman havada bırakmayız' demiştik. Aynı şeyi söylüyorum. Başkanımız geldikten sonra biz kendilerini ziyaret etmeyi bir görev bildik. Tabii ki önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçimsiz dönem var. Hem yerel iktidar bu konuda seçimini bitirdi hem de genel iktidar. Önümüzde çok temiz bir dönem var. Hizmet dönemi var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden ve siyasi kavgadan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz. Tüm kurumlarıyla belediyesi, valisi, müdürü, teşkilatları, siyasetçileri hepsi beraber söylemek istiyorum. Daha iyi uyum içinde, daha iyi iletişim içinde birbirini anlayan, dinleyen sorunları değil de çözümleri öne çıkaran bir anlayışla beraber bu 5 yılı geçirmek istiyoruz."

Kendisinin hem milletvekili ve hem de partisinin grup başkanvekili olduğuna işaret eden Turan, "Sayın Başkan da burada 5 yıl belediye başkanı. Dolayısıyla merkez ilçemizin dertleri başta olma üzere tüm ilçelerimizin dertlerini, sorunlarını masaya yatırmak hepimizin görevi." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Gökhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çanakkale'ye yakışan da budur. Hepimiz burada Çanakkale halkının temsilcisiyiz. Seçimle geldik, halkın oylarıyla geldik. Dolayısıyla burada bize oy verenler olduğu gibi başka adaylara da oy verenler var ama seçildikten sonra hepimiz, toplumun tamamına hizmet etmekle görevliyiz. Biz partili, partisiz ayrımı yapacak durumda değiliz." dedi.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan
  2. Çanakkale
  3. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
  4. Çanakkale Belediyesi
  5. ziyaret

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