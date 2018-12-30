Fulham teknik direktöründen sert sözler: Onu öldürmek istedim

İngiltere Premier Lig'de Leicester City önderliğinde şampiyonluk elde eden teknik direktör Claudio Ranieri, Fulham'da pek mutlu gözükmüyor.

İngiltere Premier Lig'de Fulham, 20. hafta mücadelesini evinde Huddersfield Town ile oynadı. 90. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle maçı 1-0 kazanan Londra temsilcisi, 82. dakikadaki penaltı pozisyonunda teknik direktör Ranieri'yi çılgına çevirdi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, 82. dakikada kaçırılan penaltıya değindi. Takımın penaltıcısı Mitrovic olmasına rağmen topu Aboubakar Kamara zorla aldı. Kamara da penaltıdan yararlanamayarak 3 puanı tehlikeye soktu.

Konu hakkında maç sonunda muhabirin sorularını yanıtlayan Ranieri, "Ona ne gerekiyorsa söyledim, topu Mitrovic'e vermesi gerektiğini dile getirdim. Çünkü takımın penaltıcısı o ve o kullanmalıydı. Yaptığı akıl almaz bir şey. Bana, bu kulübe, takıım arkadaşlarına ve taraftarlara saygısızlık yaptı. Ona bunları anlattım. Yaptığı doğru değil" diye konuştu.

Muhabirin, "Kamara penaltıyı kaçırdığında aklınızdan geçenler neydi?" sorusuna ise Ranieri, "Onu öldürmek istedim. Bu normal çünkü böyle bir şey olamaz. Geçen sefer (Manchester United maçında) penaltıyı kullandı; çünkü Mitrovic yoktu" karşılığını verdi.

Alt sıralardan kurtulmaya çabalayan Fulham 14 puanla 18. sırada bulunuyor.