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Online satışlar kırtasiyeleri vurdu

İnternet üzerinden yapılan kitap satışları kırtasiyeleri olumsuz etkiledi.

15 Mart 2019 Cuma 11:56
Online satışlar kırtasiyeleri vurdu

İnternet üzerinden yapılan kitap satışları kırtasiyeleri olumsuz etkiledi. 12 yıldır sektörün içerisinde yer alan İrfan Apaydın, satışların düştüğünü söyledi.


Teknolojinin gelişmesi ve internetin insan hayatında daha fazla yer edinmesi, alışveriş kültürünü de değiştirdi. Kırtasiyeci İrfan Apaydın, vatandaşların internetteki indirimleri takip ederek alışverişlerini yaptıklarını belirtti.


Alışveriş kültürünün değiştiğini ifade eden Apaydın, ’’İnternetten yapılan kitap satışları yüzünden şu anda satışlarımız düştü. Herkes sosyal medya üzerinden ve internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Buda bizi ekonomi yönünden olumsuz etkiliyor’’ dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:56
  1. kitap
  2. kültür

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