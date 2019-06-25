0553 313 94 23

Online beceri değerlendirme projesinin açılışı Trabzon’da yapılacak

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, “Upskilling Pathways” teklif çağrısı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında hazırlanan “Online Beceri Değerlendirme Aracı” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirilecek.

25 Haziran 2019 Salı 17:29
Online beceri değerlendirme projesinin açılışı Trabzon’da yapılacak

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, “Upskilling Pathways” teklif çağrısı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında hazırlanan “Online Beceri Değerlendirme Aracı” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirilecek.


27 Haziran Perşembe günü saat 13:30’da Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilecek olan projenin açılış toplantısına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve AB Komisyonu Program Yöneticisi Alexia Samuel’in katılması bekleniyor.



Proje toplam 326 bin 342 Avro’ya yapılacak


Proje Koordinatörlüğünden projenin detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, “AB Komisyonu İstihdam, Sosyal Alan ve İçerme Genel Müdürlüğü ve DOKA arasında imzalanarak 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlamıştır. Toplam 326 bin 342 Avro bütçe ile yürütülecek olan projede 11 iş paketi 18 aylık proje süresince uygulanarak tamamlanacaktır. Proje içerisindeki iş paketlerinin bazı ana başlıklar altında toplayacak olursak yapılacak olan işlemler sırasıyla şunlardır; 500 kişilik örneklem üzerinden saha araştırması ve analizler yapılacaktır, 40 kişiye ölçme ve değerlendirme aracı kullanımı üzerine eğitim verilecektir, 1 adaptif, online ölçme-değerlendirme aracı hazırlanacaktır, yerel çalıştay ve toplantılar düzenlenecektir ve son olarak, proje çıktıları uluslararası bir kongrede sunulacaktır” denildi.


Projenin sonucunda varılması planlanan sonuçlara da değinilen açıklamada, “Proje kapsamında, düşük düzeyde yeterlilik/ beceri sahibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef grupların, okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik web tabanlı, adaptif bir değerlendirme materyali geliştirilecektir. Değerlendirme materyalinin, düşük düzeyde yeterlilik/beceri sahibi yetişkinlerin hangi beceri türlerinde (okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri), hangi beceride olduklarını ve hangi becerilerini geliştirmeleri gerektiğine dair bilimsel ve nesnel bir rapor sunulacaktır. Rapor sonucunda bireylerin okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri alanlarındaki mevcut temel ve üst düzey becerilerine ilişkin öğrenme eksiklikleri tespit edilecek ve belgelendirilecektir. Okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinde mevcut olan öğrenme eksiklikleri tespit edilen bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme yönteminin tasarlanması da gene bu proje ile ortaya çıkacak araçların kullanımı ile mümkün olacaktır.Ayrıca, projede gerçekleştirilecek olan materyali çevrimiçi (online) olduğu için zaman ve mekan kısıtlı olmadan kolaylıkla erişim sağlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat arazisi yandı
    1. Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat..
    2. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    3. Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?
    4. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    5. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    6. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    7. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    9. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    10. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    11. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    16. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    18. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    19. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    20. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    21. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    22. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    23. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    24. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    25. TBMM Genel Kurulu
    26. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    27. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    28. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    29. AK Parti'de kritik toplantı!
    30. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı