Online beceri değerlendirme projesinin açılışı Trabzon’da yapılacak

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, “Upskilling Pathways” teklif çağrısı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında hazırlanan “Online Beceri Değerlendirme Aracı” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirilecek.

27 Haziran Perşembe günü saat 13:30’da Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilecek olan projenin açılış toplantısına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve AB Komisyonu Program Yöneticisi Alexia Samuel’in katılması bekleniyor.

Proje toplam 326 bin 342 Avro’ya yapılacak

Proje Koordinatörlüğünden projenin detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, “AB Komisyonu İstihdam, Sosyal Alan ve İçerme Genel Müdürlüğü ve DOKA arasında imzalanarak 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlamıştır. Toplam 326 bin 342 Avro bütçe ile yürütülecek olan projede 11 iş paketi 18 aylık proje süresince uygulanarak tamamlanacaktır. Proje içerisindeki iş paketlerinin bazı ana başlıklar altında toplayacak olursak yapılacak olan işlemler sırasıyla şunlardır; 500 kişilik örneklem üzerinden saha araştırması ve analizler yapılacaktır, 40 kişiye ölçme ve değerlendirme aracı kullanımı üzerine eğitim verilecektir, 1 adaptif, online ölçme-değerlendirme aracı hazırlanacaktır, yerel çalıştay ve toplantılar düzenlenecektir ve son olarak, proje çıktıları uluslararası bir kongrede sunulacaktır” denildi.

Projenin sonucunda varılması planlanan sonuçlara da değinilen açıklamada, “Proje kapsamında, düşük düzeyde yeterlilik/ beceri sahibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef grupların, okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik web tabanlı, adaptif bir değerlendirme materyali geliştirilecektir. Değerlendirme materyalinin, düşük düzeyde yeterlilik/beceri sahibi yetişkinlerin hangi beceri türlerinde (okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri), hangi beceride olduklarını ve hangi becerilerini geliştirmeleri gerektiğine dair bilimsel ve nesnel bir rapor sunulacaktır. Rapor sonucunda bireylerin okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri alanlarındaki mevcut temel ve üst düzey becerilerine ilişkin öğrenme eksiklikleri tespit edilecek ve belgelendirilecektir. Okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinde mevcut olan öğrenme eksiklikleri tespit edilen bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme yönteminin tasarlanması da gene bu proje ile ortaya çıkacak araçların kullanımı ile mümkün olacaktır.Ayrıca, projede gerçekleştirilecek olan materyali çevrimiçi (online) olduğu için zaman ve mekan kısıtlı olmadan kolaylıkla erişim sağlanabilecektir” ifadelerini kullandı.