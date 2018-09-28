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Önlem alınmazsa yok olacaklar!

ABD'de yayımlanan bilim dergisi Journal Science, balinaların çevre kirliliği nedeniyleyok olma tehlikesi yaşadığını açıkladı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:49
Önlem alınmazsa yok olacaklar!

Dünya'daki bir çok canlı gibi katil balinaların da çevre kirliliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayımlanan bilim dergisi Journal Science'taki bir araştırma, dünyadaki katil balina nüfusunun en az yarısının okyanusların hızla kirlenmesi nedeniyle tükenmekte olduğunu gözler önüne serdi.

351 katil balina üzerinde yapılan araştırma, kimyasal zehirlerin bu hayvanların bağışıklık sistemlerine nasıl darbe vurduğunu gösterdi.

Kimyasal zehirli atıkların doğaya salınımının yıllardır yasak olmasına rağmen denizlere sızmasının önüne bir türlü geçilemediği kaydedilen araştırmada, okyanuslarda bu kirlilikten en fazla etkilenen canlı türlerinin başında katil balinaların geldiği bildirildi.

Kuzey Denizi ve İspanya'da yok olmuştu

Araştırmaya göre, İngiltere, Cebelitarık, Japonya, Brezilya kıyıları ve kuzey doğu Pasifik’teki katil balinalar büyük tehlike içinde bulunuyor.

Katil balinaların nesli, Kuzey Denizi ve İspanya kıyılarında daha önce yok olmuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:49
  1. balinalar
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