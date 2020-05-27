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Korona Virüs

Önlem alındı, şerit çekildi! Kayseri’de 9 daireli bina karantinaya alındı

Kayseri’de 3 katlı bir apartman, sakinlerinden 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:20:00 -
Önlem alındı, şerit çekildi! Kayseri’de 9 daireli bina karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Apartman girişine şerit çekildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. 9 dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi.

Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı.

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