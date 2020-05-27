Önlem alındı, şerit çekildi! Kayseri’de 9 daireli bina karantinaya alındı
Kayseri’de 3 katlı bir apartman, sakinlerinden 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Apartman girişine şerit çekildi
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. 9 dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi.
Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı.