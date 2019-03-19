’Önlem Al Güvende Kal’ Mersin’de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayatı geçirilen’Önlem Al Güvende Kal’ projesi kapsamında, 20 ortaokulda 3 bin 650 öğrenciye asayiş, güvenlik ve afetlerde doğru davranış şekillerinin anlatıldığı bildirildi.

Mersin’de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayatı geçirilen’Önlem Al Güvende Kal’ projesi kapsamında, 20 ortaokulda 3 bin 650 öğrenciye asayiş, güvenlik ve afetlerde doğru davranış şekillerinin anlatıldığı bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik ŞubeMüdürlüğü tarafından polis, AFAD ve Kızılay aracılığıyla verilen seminerler ile asayiş,güvenlik, sosyal sorumluluk bilinci, afetlerde doğru davranış şekillerinin öğrenilmesi vezarar azaltma kültürü oluşturmak amacıyla ’Önlem Al Güvende Kal’ projesinin hayatageçirildiği bildirildi.

Proje kapsamında, Mersin’in merkez ilçelerinde 3 Aralık 2018 ile 15 Mart 2019 tarihleriarasında, 20 ortaokulda öğrenim gören 10-14 yaşlarındaki 3 bin 650 öğrenciyebilgilendirme yapıldığı kaydedildi. Ayrıca 15 Mart’ta sona eren projede, 10 bin 950bilgilendirici broşür dağıtıldığı da belirtildi.

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