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"Onların varlığını ortadan kaldırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bilinmelidir ki terör örgütü sınırların dışına doğru itilmiştir ama oradan hain saldırılarına devam etmektedir. Biz de onlar nerede olursa olsun onların varlığını ortadan kaldırabilmek ve bu millete musibet olmalarını engelleyebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:44
"Onların varlığını ortadan kaldırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Bilinmelidir ki terör örgütü sınırların dışına doğru itilmiştir ama oradan hain saldırılarına devam etmektedir. Biz de onlar nerede olursa olsun onların varlığını ortadan kaldırabilmek ve bu millete musibet olmalarını engelleyebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Soylu, Çukurca'daki programının ardından Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerin naaşının getirildiği Hakkari Devlet Hastanesine geçti.

Burada Başhekim Bekir Doğan ve hastane yöneticilerinden bilgi alan Soylu, yaptığı açıklamada, "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" ve bazı ziyaretler için geldiği Hakkari'de hain terör saldırısını öğrendiklerini söyledi.

Derecik ilçesinin sıfır noktasında, sınırın ötesinden olumsuz hava şartlarını fırsat bilen teröristlerin 3 vatan evladını şehit ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bir evladımız da şu anda Yüksekova'da ameliyatta. Dualarımız onun için. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Elbette bu mücadeleyi burada ülkemizin huzuru, birliği için devam ettiriyoruz. Hem şehitlerimize mahcup olmama hem de ülkemizin geleceğine güçlü Türkiye bırakmak için herkes kelle koltukta mücadele ediyor. Bunu bütün milletimiz de görüyor. Bilinmelidir ki terör örgütü sınırların dışına doğru itilmiştir ama oradan hain saldırılarına devam etmektedir. Biz de onlar nerede olursa olsun onların varlığını ortadan kaldırabilmek ve bu millete musibet olmalarını engelleyebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin, ailelerinin başı sağ olsun. Allah şehitlerimize, gazilerimize, bu ülke için fedai can eden, vücudunu siper eden evlatlarımıza bizleri mahcup etmesin. Etmeyeceğine inanıyorum. Çünkü kararlılıkla süren bir mücadele ve bu mücadelede galip, Allah'a yaslanandır."

Bakan Soylu, daha sonra kent merkezindeki Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada görevli polisler tarafından karşılanan Soylu, şeref defterine şunları yazdı:

"Bugün 4 Mayıs 2019 Cumartesi. Çukurca Doğa Sporları ve Foto Safari Festivali için geldik. 3 evladımızın, kahramanımızın şehit haberini aldık. Onları, kahramanlarımızı karşıladık. Ardından kahraman Özel Harekatımızı ziyaret ettik. Özel Harekatımızla gurur duyuyoruz, milletimiz gurur duyuyor. Allah onları hep muzaffer kılsın."

Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:44
  1. Hakkari
  2. Süleyman Soylu
  3. şehit
  4. terör saldırısı

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