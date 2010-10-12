Onların suçu ne?

“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi RTÜK’ten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) da şikâyet ediliyor. İstanbul’dan bir ilköğretim okulunun öğretmeni tarafından MEB’e yapılan başvuruda, Kanal D’de tepkilere rağmen yayınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı diziden etkilenen öğrencilerin, “Fatmagül” ismi taşıyan öğrencilerle dalga geçtikleri ve bu durumun öğrencileri olumsuz etkilediği belirtildi.



ŞİKAYETLER RTÜK’E İLETİLDİ



Öte yandan; Bakanlığa iletilen şikâyetlerin RTÜK’e bildirildiği ifade edildi. Dizinin ilk bölümünde yayınlanan tecavüz sahnesi sebebiyle RTÜK Kanal D’ye uyarı cezası vermişti. RTÜK’ün verdiği cezalara rağmen bu ve buna benzer dizilerin yayınlarını benzer sahnelerle devam ettirdikleri gözleniyor. RTÜK’ün daha sert tedbirlere başvurması bekleniyor. “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı diziden etkilenen öğrencilerin, “Fatmagül” ismi taşıyan öğrencilerle dalga geçtikleri ve bu durumun öğrencileri olumsuz etkilediği belirtildi.