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"Onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "15 Temmuz'u hafife alan, 'kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor"- "Bugüne kadar hiçbir şey yapmamış, bir çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış, bu milletin derdiyle ilgilenmemiş, bir sorunu çözmek için harekete geçmemiş birileri çıkıp, doldur boşalt atış serbest konuşuyorlar. Bunlara itibar etmeyeceğiz"

02 Mart 2019 Cumartesi 18:01
"Onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz'u hafife alan, 'kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor." dedi.

Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta, belediyelerde "12-0" yapmak için gayret ettiklerini söyledi.

Halkın hizmetkarı olduklarını, birilerinin ısrarla beka meselesini anlamamasına anlam veremediklerini belirten Ünal, "Biz beka dediğimizde bu toprakların ruhunu korumayı ve binlerce yıldan beri karakteri bağımsızlık olan bu kimliği korumayı kastediyoruz." diye konuştu.

Ünal, 15 Temmuz'da yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirerek, "15 Temmuz'u hafife alan, 'kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor. O yüzden bu topraklarda bağımsızlığınıza, istiklalinize, istikbalinize ve bağımsızlığınıza sahip çıkmazsanız, diz çökmemek için, boyun eğmemek için mücadele etmezseniz, bunun bir adı vardır. Bunun adı zillettir." ifadelerini kullandı.

- "FETÖ'cü hesapların yürüttüğü operasyonlar var"

"Birilerinin kuru kalabalığına, boş laflarına asla itibar etmeyeceğiz. Biz lafa değil icraata bakarız" diyen Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar hiçbir şey yapmamış, bir çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış, bu milletin derdiyle ilgilenmemiş, bir sorunu çözmek için harekete geçmemiş birileri çıkıp, doldur boşalt atış serbest konuşuyorlar. Bunlara itibar etmeyeceğiz, etmiyoruz. Son 20 gündür tüm illerde, sosyal medyada FETÖ'cü hesapların, farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var. Fitne çıkarmaya dönük, yalan, hakaretler var. Bunlara asla itibar etmeyin."

Ünal, birlik ve beraberliği muhafaza ederek fitnecilerin fitnesine kapı aralamamak için hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sahada cesaretle, kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

- Hayrettin Güngör projelerini açıkladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör de yeni dönem için projelerini anlattı.

Çevre ve şehircilik, kentsel yenileme, ulaşım, trafik ve otopark, su ve kanalizasyon, kültür, sanat, turizm ve tanıtım, tarihi ve kültürel varlıklar, yerel kalkınma, gençlik ve spor, sosyal hizmetler ile sosyal ve mesleki beceri kazandırma başlıkları altında oluşturulan projelerini açıklayan Güngör, bu projeleri Cumhurbaşkanlığınca açıklanan 11 maddelik manifesto çerçevesinde hazırladıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları da sahneye çıkarak, Göngör eşliğinde ilçelerine yapılacakları anlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:01
  1. AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör
  3. Kahramanmaraş

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