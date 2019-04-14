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Onlarda karanlık, bizde Altın Çağ

Sivas’ta İslam coğrafyasında bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş bilim insanlarının keşiflerinin yer aldığı ’Altın Çağ’da Bilim’ sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

14 Nisan 2019 Pazar 12:13
Onlarda karanlık, bizde Altın Çağ

Sivas’ta İslam coğrafyasında bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş bilim insanlarının keşiflerinin yer aldığı ’Altın Çağ’da Bilim’ sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.


Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Etnografya Müzesi bahçesinde açılan ’Altın Çağ’da Bilim’ sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide tıp alanında önde gelen bilim adamı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni’nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergileniyor. Sergi 5 Mayıs gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergiyi gezen öğrenciler, sergiden etkilediklerini, keşiflerin dikkatlerini çektiğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 12:13
  1. sergi
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