'Onlarca yıldır bu kanallar lağım yayınlarına devam etmektedir'

Bir müddet önce bir okuyucumdan bir telefon aldım. Bir konuyu benimle konuşmak istediğini söyledi. Konu televizyonların bozucu yönüyle ilgiliydi.

Konu önemli. Bu ülkede Devletimizin kanalı TRT ve Semerkant ve TV5 gibi birkaç özel televizyon haricinde hemen bütün özel televizyonlar topluma ve özelde aileye karşı yayın yapmaktadır.



Özel televizyonlarda ki yayın politikalarına baktığımız zaman ne ahlak ne aile var. Dizilerde akıl tutulması bir açık saçıklık, bir ahlaksızlık mesela bir evlilik müessesesi tamamen ayaklar altın alındığını görürsünüz. Bir nikah yok. Adamın biri onlarca kadınla beraber olur. Bu kadınlardan onlarca gayri meşru çocuk. Ya da kişi kadın veya erkek ise düşüp kalkmadığı insan kalmaz. İnanın bana ben bu dizileri hanımımla bile seyretmekten haya ediyorum. Bu diziler kişinin hanımıyla bile beraber izlenmesi sakıncalı. Anında hanımlarımızın hayası bozulur da birden ipler kopar. Bir kamu müdürlüğünde müdürlük yapan bir arkadaşım bana “Nizamettin Hocam hanımım özel bir kanaldaki bir diziyi izledi de birden hanımımda doksan derece bir değişme hissetmeye başladım. Evliliğim sarsılmaya başladı ve tehlikeye girdi” dedi. Tehlikeyi görüyor musunuz?! Elin keferesi nasıl da alttan çalışıyor.



Bu özel kanallarla ilgili söylemek isterim ki bu kanalların hemen hepsinin sahibi güya muhafazakar. Bu nasıl muhafazakarlıktır ki kanalında aile ayaklar altına alınır da bir sesi çıkmaz. Zaten ben bugüne kadar bu muhafazakarlığın ne olduğunu anlamış değilim. Açık yazacağım bir kişi ya Müslümandır ya da değildir. Bu sağcı, muhafazakar ve ılımlı da ne olur inanın bana anlamış değilim. Bu ülkede herkes var bir Müslüman yok. Herhal bu ülkede Müslüman yüzde beş civarındadır. Diğerleri kendilerine binbir türlü isim bulmuşlar onunla ortada dolaşırlar. Ne anlamı varsa?!



Bu dizilerle güdülen amaç kadınlarımızın ahlakını bozmaktır. Bu dizilerle kadınımızın ahlakını bozup onu evlilikten uzaklaştırıp evlilik dışı ilişkiler meşrulaştırılmaktadır. Bu dizileri izleyen kadın bu dizilerde ki zengin hayata imrenmeye başlıyor. Sonunda ne oluyor?! Ben yazayım kadın artık zengin olmak istemeye başlar. Birçok kıyafeti olmasını ister. Parası olmasını ister. Evi arabası olmasını ister. Bu dünyalıkları çalışıp alamayacağına göre ne yapıyor bu ülkede ki bazı sütü bozuk erkekler bu kadınları tuzaklarına düşürüyor ve erkeklere pazarlamaya başlıyorlar. Burada bahsettiğim kadınlar hem bekar hem de evli kadınlarla ilgili olanlardır. Yani bu kadınlar sadece bekar kadınlar değil evli kadınlar da bu işin içerisine düşmekte. Evli kadınlardan da bu işi yapanlar var.

Yukarıda yazdım. Devlet televizyonu TRT ve özel Semerkant ve TV5 gibi birkaç televizyon dinimize, insani değerlere ve aileye önem verdiklerinden yayınlarında aileyi öne çıkarmaktadırlar. Bu yazdığım televizyonlarda bir tane dinimize , aileye ters düşen yapım bulamazsınız. O kadar ki yayınlarına dikkat etmektedirler.

Yukarıda ki yazdığım değerlerimizi ve aile yapımızı ayaklar altına alan kadınlarımızı bozmayı amaç edinmiş televizyonların yayın politikalarını karanlık bir mahfil dizayn etmektedir. Bu televizyonlardaki söylenen bir kelime bile bu mahfil tarafından kararlaştırılır. Az biraz dikkat etseniz sizlerde hemen anlarsınız.

Sizler nasıl anlayacaksınız bir televizyonun iyi niyetli mi ya da kötü bir niyetli mi olduğunu?! El cevap izlediğiniz bir programda dinimiz, aile öncelleniyorsa ve kadın değer yargılarına sahip çıkması gerektiği öncelleniyorsa onu izleyin. Bunun dışında kesinlikle o televizyonu izleyip de ona prim vermeyin.

Ey kadınlar bu zararlı özel televizyonlara bakıp da ona reyting kazandırdığınızdan dolayı onlarca yıldır bu kanallar lağım yayınlarına devam etmektedir. Eğer sen ona prim vermezsen o televizyonlar bu yayınlarını yapmaya cesaret edemez.



Aile anayasamızın koruması altındadır. Devletimiz bu dinimize , toplumsal değerlerimize, aileye ve kadını bozucu yayınlara vakit varken derhal dur demelidir. Aksini düşünmek bile istemiyorum.



Aile; toplumumuz ve devletimizin bekası için hem de çok önemli bir kurumdur...