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Onlarca çocuğa tecavüz etmişti! Katolik Kilisesi o rahibi affetti

Meksika'da yaşları 5-10 arasında değişen 30 kıza tecavüz eden Jose Garcia Ataulfo isimli rahip Katolik Kilisesi tarafından affedildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Batı aşığı Berna Laçin, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan skandal açıklamalarda bulunmuştu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:43
Onlarca çocuğa tecavüz etmişti! Katolik Kilisesi o rahibi affetti

Kan donduran olay Meksika'nın Oaxaca kentindeki bir katolik kilisesinde yaşandı. Jose Garcia Ataulfo isimli rahibin yaşları 5 ile 10 arasında değişen 30 kıza tecavüz ettiği belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin Anonymous Mexico sitesine dayandırdığı habere göre; sapık rahibin AIDS olduğu ve bu ölümcül hastalığı da küçük kızlara bulaştırdığı ifade edildi.

PAPA'YA MEKTUP YAZDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur çocuklardan birinin annesi Papa Francesco'ya mektup yazarak rahibin cezalandırılmasını istedi. Ancak daha önce kız çocuklarına yönelik istismar olaylarına 'ağır cezalar' getirilmesini öneren Papa bu isteği, 'dosya kapandı' açıklamasıyla geri çevirdi.

RAHİP GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Rahibin Meksika'daki görevini halen sürdürdüğü belirtildi. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar sapık rahibin cezalandırılmasını istedi.

BATI AŞIĞI BERNA LAÇİN BUNA NE DİYECEK?

Çocuk istismarcılarının idam edilmesine karşı çıkan Batı aşığı Berna Laçin, İslam'ın kutsal şehri Medine'ye hakaret etmişti. Laçin, "Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığını" söyleyerek çirkin bir iftirayı ortaya atmıştı. Ancak istatistik verilerine çocuk istismarı ve tecavüzler en çok Batı ülkelerinde görülüyor.

Müslümanlara saldırmayı kendine görev edinen Batı aşığı Berna Laçin medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:

"Önce '9 yaşındakine şehvet duyabilirsin', '12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin', 'Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın' diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"


 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 19:43
  1. Meksika

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  • AlparslanAlparslan1 sa önce
    lut kavminin ve ebu cehilin torunlarinin tek derdi ISLAM DIN"idir ve bu asiri dinsiz laik kemalist, analari basörtülü köktendinsizler kiyamete kadar din olarak inandiklari dinsizliklerinden vazgecmeyecekler. Milletimiz her seyi devletten beklememeli ve kim nerede görürse görsün bu cagdisi iftiralar atan ahlaksiz fa.iselerin yüzüne tükürmeli ve bu pisliklere haddini bildirmeli. Türkiyede tüm dinsizleriri yasadigi yerler belli ve halkimiz bir günlerini ayirip bunlari protesto etmeli ve ISLAM DIN"ine ve muslumanlarin degerlerine saldirmamalari saglanmalidir. ya dinsizlikleri ile yasayip saygi gösterecekler yada türkiyeden ....gidecekler. Bu milletin % 90 i sizlerle ayni havayi teneffus etmekten tiksiniyor ve siz hala anlamadiniz sanatci adi altinda k.hpelik yapanlar.
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