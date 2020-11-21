Onlarca araçla taziyeye gittiler, filyasyon ekibini darp ettiler

Virüs vakasının bulunduğu evden çıkan ekip, 500 metre uzaklıkta kalabalık bir grup gördü. Taziye olduğunu öğrenen Dr. Bahadır, yasak olması nedeniyle bölgeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra başka bir virüs vakasına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından kesildi. Araçlarından zorla indirilen sağlık çalışanları, darbedildi. Yaralanan ekip kaçarak en yakın karakola sığındı. Saldırganlardan şikayetçi olan ekibinin çektikleri fotoğrafta, onlarca aracın taziye evinin önünde park halinde olduğu görüldü.