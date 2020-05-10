Onlara öf bile deme akrabanı da gözet

Kul hakları içinde en mühim olanı ana-baba hakkıdır. Allah ve Resûlü’ne itaatten sonra ana-babaya itaat gelir. Nitekim Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi, senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘öf!’ bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.’ ”(İsrâ-23,24)

Bir başka ayette ise; “Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik...” (Ankebût-8) buyruluyor.

Bizleri önce bir müddet karnında, sonra kollarında ve ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan annelerimize; yemeyip yediren, gimeyip giydiren babalarımıza sevgi ve saygıda kusur etmemeliyiz.

Zira Rabbimiz ana babaya karşı neden çok özenli davranmamız gerektiğini beyan ederek; “Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret.”... (Lokmân-14) diye ferman buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz(sav), ana-babası yaşlılığında yanında yaşayıp da cenneti kazanamayacakları ağır bir dille ikaz etmiştir.

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber :

“Ana babasının ihtiyarlık zamanlarında, onlardan birine veya her ikisine yetişip de (lâyık oldukları hürmeti göstermediği için) cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün” buyurmuş ve bunu üç kere tekrarlamıştır. (Müslim)

Yüce Rabbimiz de şöyle buyuruyor:

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin...” (Nisâ-36)

Ana babası müşrik olan evlada ALLAH Resulünün tavsiyesini görelim: Esmâ bnt. Ebû Bekir (ra) anlatıyor;

Müşrik olan annem, Resûlullah zamanında yanıma gelmişti.

Resûlullah’a sordum ve dedim ki:

“Annem geldi, beni özlemiş, ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resûlullah: Evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.” (Buhârî,Müslim)

Ana babadan sonra akrabaya iyilik, hem dinî hem de sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olduğu ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde şöyle beyan edilmektedir:

“...Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının...”(Nisâ-1)

Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse, akrabalık ilişkilerini gözetsin.” (Buhârî, Müslim)

Abdullah b. Amr’dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.” (Buhârî)

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensârî (ra) anlatıyor:

Bir adam: “Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle” dedi.

Resûlullah: “Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu. (Buhârî,Müslim)

Yaptığımız her iyilik, Rabbimiz katında bir sadaka kabul edilmektedir. Akrabaya yapılan iyiliğin hem sadaka sevabı, hem de sıla-i rahim yapma sevabı olmak üzere iki katıyla mükâfatlandırılacağını, sevgili Peygamberimiz bizlere müjdelemiştir.