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"Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Apo için yürümeye başlayacaklar...Güya milletvekilleri. Ben onlara 'milletin vekili' demenin de doğru olmadığını iddia ediyorum"- "Hesapları şu; bütün illerden 10 gün içerisinde toplanıp, oradaki yürüyüşlerini tamamlayacaklar, sonra Diyarbakır'a gelecekler, tekrar orada yürüyecekler. Hadi yürüsünler de görelim"- "2018'de toplam yakaladığımız kokain 1100 kilo, şu anda 2019'un ilk bir buçuk ayında 1500 kiloyu geçtik. 300'ün üzerinde bu organizasyonu yapan şebekelerin liderlerini de aldık kodese tıktık"

15 Şubat 2019 Cuma 14:49
"Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Apo için yürümeye başlayacaklar...Güya milletvekilleri. Ben onlara 'milletin vekili' demenin de doğru olmadığını iddia ediyorum." dedi.

Soylu, Gölbaşı'ndaki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vatandaşın 31 Mart'ta kullanacağı oyun önemine işaret eden Soylu, bu coğrafyada gelecekteki sorumluluklarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Soylu, bu yüzden karşılarına gelenlere, "Sen ne iş yaparsın, ne üretirsin, idarecilik bilir misin, ülke ve belediye yönetebilir misin?" sorularının sorulması gerektiğini belirtti.

Soylu, "Türkiye'nin topraklarında özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık olsun" diye şehitlerin kendilerini feda ettiğini, bu yüzden de Türkiye'de büyük bir aile olunduğunu, bu memleketin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde Türk siyasi tarihinde yaşananları, AK Parti dönemindeki siyasi olayları ve gelişmeleri anlatan Soylu, yerel yönetimin ve belediyeciliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gezi ve 6-7 Ekim olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'nin 6-7 yıldır üzerine gelindiğini kaydeden Soylu, bu nedenle 31 Mart'taki seçimlere güçlü bir ittifakla gidildiğine dikkati çekti.

- "Diyarbakır'a gelecekler, Hadi yürüsünler de görelim"

Soylu, Türk mühendislerinin ve Atak helikopterlerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Çünkü teröristlere nefes aldırmıyorlar...Terörle mücadele, 'ben artık üniversiteye gitmek istiyorum, anamın dizinin dibinden PKK'lı bir teröristin gelip de beni alıp, Karayılan">Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a mesaj atmasını istemiyorum' diye haykıran insanların, onların yarınları için, mağduriyetlerini ortadan kaldırması için de gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Yeniden kaseti başa saracağız öyle mi? Apo için yürümeye başlayacaklar; İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan, Şırnak'tan, Siirt'ten, Batman'dan, Mardin'den. Güya milletvekilleri. Ben onlara 'milletin vekili' demenin de doğru olmadığını iddia ediyorum. Onlar yürüyecekler, sonra Apo'nun özgürlüğü için biz de sessiz kalacağız... 'Yürütmeyiz' dedik, betona da oturttuk.

Bugün Diyarbakır'dalar. Hesapları şu; bütün illerden 10 gün içerisinde toplanıp, oradaki yürüyüşlerini tamamlayacaklar, sonra Diyarbakır'a gelecekler, tekrar orada yürüyecekler. Hadi yürüsünler de görelim, hadi yürüsünler. Oranın huzurunu bozdurmayız."

- "2019'un ilk bir buçuk ayında 1500 kiloyu geçtik"

Soylu gençlere uyuşturucuyla saldırıldığını ifade ederek, "2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölümlerde 560 kişi, 2016 yılında 920 kişi, 2017'de 941 kişi. 941 sayısı 2018'de Aralık ayı hariç 491'e düştü." dedi.

Eroinde, tarihinin en büyük yakalamalarını yaptıklarına değinen Soylu, 2018'de toplam ele geçirilen kokain miktarının 1100 kilo, sadece 2019'un ilk bir buçuk ayında ise 1500 kilodan fazla olduğunu bildirdi. Soylu, 300'ün üzerinde uyuşturucu şebekesi elebaşının yakalandığını kaydetti.

Ankara'daki asayiş ve hırsızlıkla ilgili bilgi de veren Bakan Soylu, 2017'de günde 30 olan hırsızlık vakası sayısının şimdi 9'a düştüğünü söyledi.

Kendisini dinleyenlerden 31 Mart'taki seçimlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek için destek sözü isteyen Soylu, "Ben bu ülkenin bir evladı olarak Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atmasını istemem. Ankara isterse, Ankara'nın bileceği iştir. Bu kadar açık ve net. Bunların adım attığı yerde ot bitmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:49
  1. Ankara'da hırsızlık
  2. eroin operasyonları
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. kokain rakamları
  5. Şehit Yakınları ve Gaziler

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