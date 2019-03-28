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"Onlara güveniyoruz, var olsunlar"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar"

28 Mart 2019 Perşembe 22:23
"Onlara güveniyoruz, var olsunlar"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, bugün Atakule'de gençlerle bir araya gelip onların sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:23
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
  3. Twitter

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