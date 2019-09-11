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Bülent Turan'dan tepki: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan sözde akademisyenlere tepki gösteren AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar." ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
Bülent Turan'dan tepki: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, (Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan) annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar." şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede farklı bir konsepte girildiğini belirten Turan, evlatları zorla dağa kaçırılan annelerin bir haftadan fazla süredir isyan ettiğini anımsattı.

Eskiden annelerin korkup seslerini çıkaramadığını ancak şimdi durumun farklı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Anneler şimdi 'Evladımı verin yoksa ben sizi yakacağım' dercesine orada dik duruş sergiliyorlar. Şunu sorma hakkımız var diye düşünüyorum: Devlete meydan okurcasına, ayar verircesine hep yazı yazan, ilan veren, sözüm ona barış akademisyenlerinden bir tek cevap duydunuz mu? Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar. İsterdik ki o annelere onlar da sahip çıksın ama yapmadılar. 'Beyaz Türk' olmak, sözüm ona çevreci olmak, sözüm ona barışçı olmak sadece bir alanla olmaz ama bunların zihinlerinde vesayet öyle bir yoğun ki ortaklıkları bozulur korkusuyla ağızlarını açmadılar."

Toplantıda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Güray Yüksel hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
  1. Diyarbakır
  2. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu
  3. HDP

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