Onlar yetimlerin gönüllü öğretmeni!

Gaziantep’te üniversite öğrencileri, Bülbülzade Vakfı öncülüğünde yürütülen “Çare Sizsiniz” projesi kapsamında ortaokul ve lisede okuyan yetim çocuklara gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Haftanın bir gününü çocuklara ayıran öğrenciler, yetimlerin hem derslerine yardımcı oluyor hem de spor ve sanat etkinlikleriyle eğlendirerek sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Gönüllü öğretmen Burhan Güvenç: “Çocuklarla vakit geçirmek benim için de bir hazırlık oluyor. Öğretmenlik provası yapıyorum. Çok eğleniyoruz. Severek geliyorum. Çocukların da severek geldiğini düşünüyorum” dedi.

Hazal Çakır ise, “Öncelikle Allah rızası için yapıyorum. Severek ve isteyerek geliyorum. Sınav haftası bile bana engel olmuyor. Yaptığım iş beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.