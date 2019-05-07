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Onlar Türkiye’ye duacılar

8 yıldır ülkelerinden uzakta yaşayan ve Kilis’teki geçici barınma merkezinde konteynerde yaşayan Suriyeliler çocuklarıyla birlikte ramazanın ilk sahurunu yaptılar.

07 Mayıs 2019 Salı 12:53
Onlar Türkiye’ye duacılar

Kilis’teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde kalan Suriyeliler ilk sahurunu yaptı. Yaklaşık 8 yıldır konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk sahuruna dualarla uyandı. Akşam saatlerinde yapılan alışverişin ardından sofraları hazırlayan Suriyeli kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla yemeklerini yedi. Suriyeli Fatma Nasır, ramazanın tüm dünyaya barış getirmesini diledi. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de huzur içinde yaşadıklarını ancak ülkesini ve geride kalan akrabalarını çok özlediğini anlatan Nasır, “İnşallah savaş biter ve çocuklarımla birlikte Suriye’ye döner sonraki ramazanları kendi ülkemizde ailemiz ve yakınlarımızla birlikte geçiririz. İnşallah bir gün savaş biter Suriye’ye dönersek biz de Türk halkını misafir ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 12:53
  1. Kilis
  2. Elbeyli Geçici Barınma Merkezi
  3. Suriyeliler
  4. konteyner kent
  5. sahur

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