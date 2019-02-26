0553 313 94 23

Onlar sokak ve caddelere göz kulak olacak

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 125 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen meslek içi eğitim semineri başladı.

26 Şubat 2019 Salı 12:01
Onlar sokak ve caddelere göz kulak olacak

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 125 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen meslek içi eğitim semineri başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alımı yapılan ’Çarşı ve Mahalle’ bekçilerinden eğitimlerini tamamlayarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 125 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen meslek içi eğitim semineri başladı. Yapılan eğitime İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.


Eğitim semineri öncesi konuşan Emniyet Müdürü Dinç, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacı ile suç ve suçluyla mücadelede sorumluluk bilinci ile hareket ederek kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. Sorumluluk alanlarınızda caddelere, sokaklara hakim olarak kötü niyetli insanlara fırsat vermeyecek, gayretinizle teşkilatımıza artı değerler kazandıracaksınız. Bu vesile ile yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Benal Büyükgebiz’in ‘Çok İştahsız, Yemiyor‘ adlı kitabı raflarda
    1. Prof. Dr. Benal Büyükgebiz’in ‘Çok..
    2. Tarımsal desteklerde "muafiyet" isteği
    3. 28 Engelli Derneği de “Ankara için..
    4. Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde..
    5. Başkan Balta: “Organize Sanayi..
    6. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    7. Fazla tatil için fırsat doğdu!..
    8. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi..
    9. Onlar sokak ve caddelere göz kulak..
    10. Şanlıurfa Piazza’da “doğa dostu”..
    11. Dünya şampiyonasında zirveyi hedefliyor
    12. Hocalı kurbanları Ana Feryadı..
    13. Tarihi Eğrigöz Kalesi ve İkitaş..
    14. "Atıl arazileri sektörlerimize..
    15. Erbauer'in elektrikli el aletleri..
    16. Afrin'de terör saldırısı engellendi
    17. Şehit ailelerinden teşekkür belgesi
    18. "Doğal gaz kontratlarında önemli bir..
    19. "Biz, makam ve mevkiye değil,..
    20. Manisa Büyükşehir’in şampiyonları..
    21. MAZLUMDER Şube Başkanı Taş: "Hocalı..
    22. Akıllı hayat için Barcelona'da dev..
    23. Başkan Arslan, boks şampiyonu Buse’yi..
    24. Vefa buluşmasında birlik sözü
    25. Tahran borsası Zarif'in istifasına..
    26. Ümit Karan hakkında zorla getirme kararı
    27. Gümüşhane Gençlik Merkezinde Türk..
    28. Uygulamadan kaçan otomobil köprüden..
    29. BEDAŞ, Bayrampaşa'da müşteri..
    30. TİKA desteğiyle ’’3. Milli Birlik ve..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti