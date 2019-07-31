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Onlar PKK’yı destekledi, şimdi de PKK onları destekliyor! ‘Hak ihlali’ kararı PKK destekçilerini sevindirdi

AYM’nin, Barış Bildirisi adı altında PKK’ya destek mesajı yayınlayan akademisyenlerin yargılanmasına ilişkin aldığı ‘hak ihlali’ kararı, en çok PKK destekçilerini ve PKK'ya müzahir yayın organlarını sevindirdi. PKK yayın organı Yeni Yaşam gazetesi, AYM’nin yaptığı “ifade özgürlüğü” temalı açıklamayı, bütün haliyle paylaşarak, AYM kararına desteğini göstermiş oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:20
Onlar PKK’yı destekledi, şimdi de PKK onları destekliyor! ‘Hak ihlali’ kararı PKK destekçilerini sevindirdi

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

PKK’ya destek niteliği taşıyan ‘Barış Bildirisi’ni imzalayan akademisyenlerin yargılanmasını ‘hak ihlali’ olarak kabul eden AYM, en çok PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam ‘Gazetesi’ni sevindirdi. AYM’nin aldığı ‘hak ihlali’ kararını eleştiren akademisyenleri ‘savaş çığırtkanı’ olarak gösteren PKK’lı Yeni Yaşam, AYM’nin yayınladığı açıklama metnini de bir bütün halinde yayınlayarak, alınan ‘hak ihlali’ kararına destek verdiğini aşikar etti.

“Barış bildirisini imzalayanlar ‘akademisyen’, AYM kararını eleştirenler ‘savaş çığırtkanı’”  

Terör örgütü PKK’nın güneydoğudaki terör saldırılarını meşrulaştıran ve devletin PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonları ‘planlı kıyım’ olarak niteleyip devleti ‘katil’ olarak gösteren sözde ‘Barış Bildirisi’ni imzalayanları akademisyen olarak kabul eden Yeni Yaşam, AYM’nin kararının ardından açıklama yapan İstanbul Üniversitesi’ni ise ‘savaş çığırtkanı’ olarak lanse etti. İstanbul Üniversitesi’nin yapmış olduğu açıklamayı “Misyonu itibarıyla bilgi ve özgür düşünce üretmenin merkezi olan üniversitelerde görev yapan akademisyenler, terör faaliyetlerine karşı yürütülen bu başarılı operasyonları, ‘kasıtlı ve planlı bir kıyım, bilinçli sürgün politikası ve bölge halklarına yönelik bir katliam’ olarak adlandırarak çok büyük bir gaflet içerisinde hareket etmişlerdir.” ifadeleriyle eleştiren Yeni Yaşam, her fırsatta PKK’ya destek vermeyi ve devlet karşıtı her oluşumun yanında yer almayı sürdürüyor. 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:20
  1. İstanbul
  2. Yeni Yaşam ‘Gazetesi
  3. PKK
  4. Anayasa Mahkemesi
  5. Barış Bildirisi

YORUM YAZ

  • weNNASweNNAS42 dk önce
    bir akıl tutulması hikayesi sizinkisi.ayıptır ayıp !
  • receprecep1 sa önce
    kararın tartışmasız yanlış olduğu apaçık ortada.kim kiminle belli

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